Cargill y Afirme representan la única vía para el rescate de AHMSA
Representantes obreros confirmaron que el consorcio es la única opción de compra en 90 días, mientras piden respaldo estatal ante el pasivo laboral.
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Tras una serie de reuniones sostenidas en la Ciudad de México con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en el Senado de la República, el representante obrero Julián Torres Ávalos reconoció que el consorcio conformado por Cargill y Afirme se mantiene como la única opción real sobre la mesa para concretar la compra y el rescate financiero de Altos Hornos de México (AHMSA).
El dirigente señaló que, a pesar de que la jueza a cargo del proceso otorgó un nuevo plazo de 90 días, a solicitud expresa del propio consorcio inversionista, para finiquitar la adquisición, la base trabajadora se mantiene cauta y exige que este periodo sea definitivo y no se otorguen más prórrogas que prolonguen la crisis económica que azota a la Región Centro de Coahuila desde hace cuatro años.
Ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá si la compra no llega a concretarse en tiempo y forma, Torres Ávalos planteó directamente ante el Gobierno Federal una alternativa emergente: que sea el propio Estado el que asuma de inmediato la responsabilidad total del pasivo laboral.
Dicha obligación está estimada en 210 millones de dólares, conforme a lo estipulado en la ley de quiebras, monto que posteriormente el gobierno podría recuperar una vez que la planta sea formalmente vendida y operada.
Asimismo, como resultado de las gestiones realizadas en la capital del país, se adelantó que altos funcionarios de la Secretaría del Trabajo realizarán una visita oficial a la región durante los primeros días de noviembre.
El objetivo de este recorrido será sostener encuentros directos con la base obrera, supervisar el avance de las negociaciones y dar un seguimiento puntual a los acuerdos y peticiones planteadas para garantizar la protección de los derechos de los extrabajadores y obreros afectados.