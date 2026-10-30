Cargill y Afirme representan la única vía para el rescate de AHMSA

Tras una serie de reuniones sostenidas en la Ciudad de México con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en el Senado de la República, el representante obrero Julián Torres Ávalos reconoció que el consorcio conformado por Cargill y Afirme se mantiene como la única opción real sobre la mesa para concretar la compra y el rescate financiero de Altos Hornos de México (AHMSA).

El dirigente señaló que, a pesar de que la jueza a cargo del proceso otorgó un nuevo plazo de 90 días, a solicitud expresa del propio consorcio inversionista, para finiquitar la adquisición, la base trabajadora se mantiene cauta y exige que este periodo sea definitivo y no se otorguen más prórrogas que prolonguen la crisis económica que azota a la Región Centro de Coahuila desde hace cuatro años.

Ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá si la compra no llega a concretarse en tiempo y forma, Torres Ávalos planteó directamente ante el Gobierno Federal una alternativa emergente: que sea el propio Estado el que asuma de inmediato la responsabilidad total del pasivo laboral.

Dicha obligación está estimada en 210 millones de dólares, conforme a lo estipulado en la ley de quiebras, monto que posteriormente el gobierno podría recuperar una vez que la planta sea formalmente vendida y operada.

Asimismo, como resultado de las gestiones realizadas en la capital del país, se adelantó que altos funcionarios de la Secretaría del Trabajo realizarán una visita oficial a la región durante los primeros días de noviembre.

El objetivo de este recorrido será sostener encuentros directos con la base obrera, supervisar el avance de las negociaciones y dar un seguimiento puntual a los acuerdos y peticiones planteadas para garantizar la protección de los derechos de los extrabajadores y obreros afectados.