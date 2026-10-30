Consorcio para AHMSA presentará su primer informe el 3 de noviembre

El proceso legal y de negociaciones para el rescate de Altos Hornos de México (AHMSA) entró en una etapa de supervisión estricta, luego de que se diera a conocer el calendario oficial de informes que el consorcio conformado por Cargill y Afirme deberá cumplir ante la autoridad judicial.

De acuerdo con el proveído emitido en el proceso concursal, el consorcio tiene la obligación de informar puntualmente sobre los avances de las negociaciones para conformar la alianza de adquisición, privilegiando los principios de trascendencia, publicidad y buena fe.

Para ello, la autoridad estableció un esquema de seis reportes periódicos que abarcan desde finales de octubre de 2026 hasta mediados de enero de 2027.

El calendario detallado de presentaciones quedó establecido de la siguiente manera:

Primer informe: Periodo del 17 al 31 de octubre de 2026, con fecha de presentación el 03 de noviembre de 2026.

Periodo del 17 al 31 de octubre de 2026, con fecha de el 03 de noviembre de 2026. Segundo informe: Periodo del 01 al 15 de noviembre de 2026, con presentación el 17 de noviembre de 2026.

Periodo del 01 al 15 de noviembre de 2026, con el 17 de noviembre de 2026. Tercer informe: Periodo del 16 al 30 de noviembre de 2026, con presentación el 30 de noviembre de 2026.

Periodo del 16 al 30 de noviembre de 2026, con el 30 de noviembre de 2026. Cuarto informe: Periodo del 01 al 15 de diciembre de 2026, con presentación el 15 de diciembre de 2026.

Periodo del 01 al 15 de diciembre de 2026, con el 15 de diciembre de 2026. Quinto informe: Periodo del 16 al 30 de diciembre de 2026, con presentación el 02 de enero de 2027.

Periodo del 16 al 30 de diciembre de 2026, con el 02 de enero de 2027. Sexto informe: Periodo del 31 de diciembre de 2026 al 14 de enero de 2027, con presentación el 14 de enero de 2027.

Expectativas de los Trabajadores

Al respecto, el secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, señaló que la base trabajadora mantiene la esperanza de que los inversionistas cumplan en tiempo y forma con cada uno de estos reportes.

El dirigente enfatizó que este seguimiento es vital para dar certidumbre a la Región Centro y alcanzar la anhelada venta que permita reactivar la acerera.

Finalmente, la resolución judicial advierte que, en caso de no presentar los informes en los plazos fijados o de no justificar una imposibilidad jurídica o material, se declarará inviable continuar con el proceso especial de enajenación aprobado el pasado dos de junio de 2026, procediendo a emitirse el pronunciamiento legal que corresponda.