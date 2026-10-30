Alivian lluvias a productores del norte

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las lluvias registradas en la región norte de Coahuila permitieron a productores agrícolas y ganaderos captar importantes cantidades de agua, luego de varios años complicados por la falta de precipitaciones.

En algunas zonas se registraron acumulaciones de hasta tres pulgadas, mientras que en otros puntos los niveles alcanzaron las cinco pulgadas.

Productores y ganaderos consideraron que la llegada de las lluvias fue oportuna y representa un beneficio para las actividades del campo, particularmente ante la cercanía de la temporada invernal.

Aunque el cambio de estación podría traer condiciones climáticas distintas, las precipitaciones representan una oportunidad para mantener reservas de agua, favorecer el bienestar del ganado y contribuir al desarrollo de los cultivos, así como reducir el riesgo de pérdidas.