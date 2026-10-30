Pavimento complicó el paso de camión

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un camión Mercedes Ayco, modelo 2017, salió del camino debido a las condiciones del pavimento. El incidente no dejó daños materiales ni personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre la avenida Sur Poniente, a la altura del sector conocido como Los Columpios, donde la unidad terminó fuera de la vialidad.

El vehículo, de color verde y con placas de Coahuila, era conducido por César Rojas, de 53 años.

De acuerdo con los datos del incidente, el camión no alcanzó a impactarse contra algún objeto, por lo que no se reportaron daños a la infraestructura ni a otros vehículos.

El incidente concluyó sin personas lesionadas y sin que la unidad volcara; sin embargo, el camión terminó fuera del camino.