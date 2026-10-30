Contactanos
Coahuila

Pavimento complicó el paso de camión

Un camión salió del camino en Ciudad Acuña; no hubo daños materiales ni heridos.

Por Ángel García - 30 octubre, 2026 - 01:43 p.m.
Camión sale del camino debido a las condiciones del pavimento, a la altura del sector Los Columpios.
Camión sale del camino debido a las condiciones del pavimento, a la altura del sector Los Columpios.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un camión Mercedes Ayco, modelo 2017, salió del camino debido a las condiciones del pavimento. El incidente no dejó daños materiales ni personas lesionadas.

      El percance ocurrió sobre la avenida Sur Poniente, a la altura del sector conocido como Los Columpios, donde la unidad terminó fuera de la vialidad.

      El vehículo, de color verde y con placas de Coahuila, era conducido por César Rojas, de 53 años.

      De acuerdo con los datos del incidente, el camión no alcanzó a impactarse contra algún objeto, por lo que no se reportaron daños a la infraestructura ni a otros vehículos.

      El incidente concluyó sin personas lesionadas y sin que la unidad volcara; sin embargo, el camión terminó fuera del camino.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados