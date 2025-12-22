Contactanos
Coahuila

Martha Herrera advierte sobre la mendicidad de Las Marías en Monclova

Las familias que participan en la mendicidad cambian de rumbo al detectar la presencia de autoridades, dificultando la intervención de PRONNIF.

Por Adriana Cruz - 22 diciembre, 2025 - 11:24 p.m.
      Monclova, Coah. —A pesar de los llamados institucionales y los acercamientos realizados por autoridades estatales, la presencia de mujeres conocidas como "Las Marías" solicitando dinero en los principales bulevares de Monclova, acompañadas de menores de edad, persiste, particularmente durante la actual temporada decembrina.

       

      La titular de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), Martha Herrera, reconoció que se trata de una problemática compleja, ya que estas familias, originarias principalmente de Chiapas, llegan de manera temporal a la región, sin un domicilio fijo, lo que dificulta cualquier seguimiento formal o investigación profunda sobre la situación de las niñas y los niños involucrados.

      Explicó que, aunque la participación de menores en la mendicidad sí constituye una vulneración de derechos, la intervención directa se ve limitada debido a que, al detectar la presencia de personal institucional, las familias cambian de rumbo o se retiran, además de no existir un punto estable que permita canalizarlas a programas de atención.

       

      Herrera señaló que PRONNIF ha optado por realizar acciones de sensibilización con las mujeres adultas, haciéndoles saber que, aunque se trate de usos y costumbres, en Coahuila no es permitido exponer a niñas y niños a riesgos en la vía pública, especialmente en cruceros y bulevares con alta carga vehicular.

      Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar entregar dinero, al advertir que esta práctica incentiva la permanencia y el arribo recurrente de estas familias cada mes de diciembre. Subrayó que la corresponsabilidad social es clave para prevenir que niñas y niños continúen siendo expuestos a situaciones de riesgo en espacios públicos.

