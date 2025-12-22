Carlos Villarreal da inicio a la construcción de oficinas en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de mejorar la atención y los servicios que se brindan a los empleados y pensionados municipales, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la colocación de la primera piedra de la Construcción de las Oficinas Administrativas, Explanada y Bodega de Instalaciones para Capillas de Velación para Pensionados, que contempla una inversión superior a los 5 millones de pesos.

La obra se desarrolla en Avenida de la Revolución Mexicana, entre las calles Manuel J. Celis y Capitán Pablo González, en la colonia Veteranos de la Revolución, y corresponde a la primera etapa de construcción, la cual beneficiará a más de 2 mil personas, incluyendo al personal del municipio y a la ciudadanía en general.

Durante el arranque de la obra, el alcalde destacó que, junto a integrantes del Sindicato de Burócratas de Monclova, se dio inicio a este proyecto que permitirá brindar servicios de velación tanto al personal del municipio como a la comunidad, respondiendo a una necesidad prioritaria planteada por los mismos trabajadores.

El alcalde señaló que esta acción es resultado del seguimiento a las gestiones realizadas por el líder sindical Jesús "Chuy" Rivera, en beneficio del personal de la administración municipal, reafirmando el compromiso de diálogo y trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el sindicato.

"Esta capilla de velación es una respuesta directa a las gestiones del sindicato y una acción pensada para brindar un servicio digno tanto a nuestros trabajadores municipales, como a la ciudadanía en general. Seguiremos trabajando muy cercanos a nuestra gente para atender sus verdaderas necesidades", subrayó el edil.

El Gobierno Municipal reafirmó el compromiso de seguir trabajando en equipo con las y los ciudadanos, el Sindicato de Burócratas y los trabajadores municipales, para impulsar proyectos con sentido social que fortalezcan los servicios, la infraestructura y la calidad de vida de las familias monclovenses.