Paramédicos de Protección Civil asisten a nacimiento en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Una llamada al número de emergencias movilizó a los paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe hasta la colonia Jardines de Analco, donde una mujer entró en labor de parto antes de poder llegar al hospital.

Durante la atención prehospitalaria, el personal de emergencia actuó con rapidez y pericia para asistir el nacimiento del bebé en el lugar, logrando estabilizar tanto a la madre como al recién nacido.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital de la localidad, donde continuaron recibiendo atención médica especializada reportándose en buen estado de salud.

La rápida intervención de los paramédicos

La rápida intervención de los paramédicos de Protección Civil permitió el nacimiento exitoso de un bebé en la colonia Jardines de Analco, donde la madre no pudo llegar al hospital a tiempo.

Atención médica especializada

Ambos, madre e hijo, fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica especializada, donde se reportaron en buen estado de salud.

Reconocimiento a los paramédicos

Las autoridades municipales elogiaron la labor del equipo de paramédicos, destacando su compromiso y sensibilidad en situaciones de emergencia.