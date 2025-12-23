Tania Flores vinculada a proceso por abuso de poder en Múzquiz

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, militante de Morena, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, específicamente por presuntas asignaciones irregulares de obra pública y contratos durante su administración municipal.

La determinación fue tomada por un juez de primera instancia tras la reanudación de la audiencia celebrada la semana pasada, en la cual se concluyó que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento penal. En esa misma resolución, el juez decidió mantener firmes las medidas cautelares previamente impuestas, entre ellas la obligación de que Flores Guerra acuda a firmar cada dos meses ante la autoridad judicial mientras avanza la investigación.

De manera extraoficial, se estima que durante su gestión pudieron haberse desviado recursos públicos por un monto cercano a los 280 millones de pesos, cifra que forma parte de las líneas de investigación abiertas.

El pasado 16 de diciembre, la exalcaldesa fue trasladada desde Sabinas hasta Saltillo por agentes de la Fiscalía Anticorrupción, quienes ejecutaron una orden judicial de presentación luego de que Flores Guerra ignorara citatorios previos y no justificara su ausencia desde julio. Su comparecencia se llevó a cabo en los juzgados del distrito judicial de Saltillo, donde se retomó el proceso que había quedado pendiente por su falta de colaboración.

Acciones de la autoridad

La audiencia permitió a la autoridad judicial notificarle formalmente los señalamientos y avanzar en la integración del caso, uno de los diversos procedimientos penales y administrativos que enfrenta la exfuncionaria por presuntas irregularidades cometidas durante su administración en Múzquiz.