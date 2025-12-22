Aumentará nivel del Río Bravo en Ciudad Acuña por extracción de La Amistad

Ciudad Acuña, Coahuila.– El nivel del Río Bravo aumentará durante al menos cuatro días en su cruce por Ciudad Acuña, como consecuencia de una extracción programada de la presa La Amistad.

Aumento del nivel del río

Autoridades de Protección Civil informaron que el incremento en el flujo de agua provocará niveles superiores a los habituales, por lo que se realizarán recorridos de vigilancia a lo largo del río durante este periodo.

Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse a la orilla y, especialmente, a no ingresar al cauce, con el objetivo de prevenir accidentes.

Recomendaciones de Protección Civil

Asimismo, las autoridades pidieron a la población no realizar reportes falsos y actuar con responsabilidad, evitando exponerse innecesariamente mientras se registra el aumento en el nivel del río.