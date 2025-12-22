Tendrá Monclova ´cálida´ navidad: A guardar los abrigos

Se pronostica que para la Nochebuena en Monclova y la región centro tendremos una temperatura mínima de 17 grados centígrados, aún está a tiempo para redefinir cuál su outfit navideño.

La Navidad en Monclova, se perfila mucho más cálido de lo habitual. Quienes esperaban una "blanca Navidad" o el uso de pesados abrigos frente a la chimenea tendrán que ajustar sus planes, ya que el termómetro marcará temperaturas más propias de la primavera que del invierno.

Este la mañana del miércoles, el termómetro en Monclova rondará los 17 grados centígrados, con cielos mayormente despejados y vientos ligeros.

Conforme avance la jornada, el ambiente se tornará cálido, alcanzando una máxima de 27 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Al caer la Nochebuena, las condiciones serán ideales para reuniones al aire libre o en terrazas, ya que la temperatura descenderá de forma muy gradual, ubicándose cerca de los 18 grados hacia la medianoche, permitiendo una cena navideña sin las complicaciones de los frentes fríos extremos.

Pronóstico del clima para Navidad

El panorama para el jueves 25 no presentará cambios bruscos. La mañana de Navidad arrancará fresca, pero el sol radiante elevará rápidamente la temperatura hasta tocar nuevamente los 27 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que garantiza un "recalentado" familiar bajo condiciones de cielo despejado y un ambiente muy cómodo en toda la zona metropolitana de Monclova y Castaños.

¿Qué ropa usar para la celebración en Monclova?

Debido a este contraste térmico —tardes calurosas y noches frescas—, la mejor opción es el estilo de capas o "outfit tipo cebolla".

Para la tarde: Opta por camisas de manga larga en telas ligeras como algodón o vestidos de temporada sin forros térmicos. Los colores festivos lucirán perfectos bajo el sol monclovense.

Para la cena: Es indispensable contar con un suéter ligero, una chamarra tipo "biker" o un blazer. No será necesario el uso de bufandas gruesas, guantes o abrigos de lana pesada, ya que podrían resultar estorbosos ante los 18 grados previstos para la medianoche.

Calzado: Puedes utilizar botas de temporada con confianza, pero evita las que tienen peluche o aislamiento térmico extremo para no pasar calor durante la tarde.

Tendencia para el fin de año

Aunque la Navidad será cálida, los modelos meteorológicos sugieren que para el 31 de diciembre Monclova podría experimentar un descenso más marcado, con mínimas que bajarían hasta los 8 o 10 grados. Por ahora, prepárate para disfrutar de una festividad con clima perfecto para lucir un estilo moderno y cómodo en Coahuila.