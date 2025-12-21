Accidente en carretera 57: dos personas fallecen en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un trágico accidente se registró la mañana de este domingo en la carretera federal 57, en el tramo Ramos Arizpe–Monclova, donde la volcadura de un vehículo dejó como saldo dos personas fallecidas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 86, cerca del ejido La Paloma, cuando un automóvil Ford Fiesta, con placas FFT-909-D, salió de la cinta asfáltica presuntamente debido al exceso de velocidad, terminando volcado a aproximadamente 40 metros de la carretera, sobre terreno de terracería.

El accidente ocurrió en la mañana del domingo

En el lugar fueron localizadas dos personas sin signos vitales: un hombre de alrededor de 40 años de edad, quien salió proyectado a unos 50 metros del vehículo, y una mujer de entre 40 y 45 años, localizada a aproximadamente 30 metros. Ambos presentaban traumatismo craneoencefálico severo.

Investigaciones en curso sobre las causas del accidente

Al interior y alrededor del automóvil se encontraron latas y botellas de cerveza, por lo que no se descarta que el consumo de alcohol haya sido un factor en el accidente, aunque serán las autoridades competentes quienes determinen las causas oficiales.

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al sitio tras el reporte recibido alrededor de las 09:21 horas. La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.