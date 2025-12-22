Cateo en Nava deja dos detenidos y aseguramiento de cristal tras denuncias ciudadanas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un domicilio ubicado en la colonia Del Valle, en el municipio de Nava, fue cateado la mañana de este domingo como resultado de denuncias anónimas. El operativo fue coordinado por el alcalde Iván Ochoa Rodríguez y el comisario municipal Manuel Padilla.

Acciones de la autoridad

En el lugar, las autoridades detuvieron a un hombre y una mujer, además de asegurar droga conocida como cristal. No se han dado a conocer detalles adicionales del cateo, ya que peritos de la Fiscalía serán los encargados de determinar el peso y las características del narcótico asegurado.

Detalles confirmados

De acuerdo con información oficial, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Manolo Jiménez, la cual busca desarticular puntos de venta de droga y atender de manera directa los reportes realizados por la ciudadanía.

Tanto la sustancia asegurada como las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y resolverá la situación legal de los presuntos responsables.