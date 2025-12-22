Martín Vaca asistirá al aniversario del Club de Automóviles en Sabinas

El próximo 15 de febrero, la ciudad de Sabinas será sede de una celebración muy especial: el aniversario del Club de Automóviles Clásicos y Oxidados, un evento que reúne a entusiastas de los vehículos antiguos y a la comunidad en general.

En esta ocasión, la festividad contará con la presencia de Martín Vaca, reconocido restaurador y personalidad del programa televisivo "Mexicanicos", quien se ha ganado el respeto y admiración de los amantes del automovilismo por su talento en la transformación de autos clásicos y personalizados. La confirmación de la presencia del famoso restaurador de automóviles fue dada a conocer a través de redes sociales por su hija Isabel Vaca.

La visita de Vaca promete ser uno de los momentos más destacados de la jornada, ya que su trayectoria y carisma han convertido al programa en un referente para quienes disfrutan del mundo motor.

Detalles del evento

El Club de Automóviles Clásicos y Oxidados ha mantenido viva la pasión por los vehículos que marcaron época, y su aniversario se ha consolidado como un espacio de convivencia familiar, nostalgia y orgullo comunitario. La presencia de invitados especiales como Martín Vaca refuerza el compromiso del club con la promoción de la cultura automotriz en la región.