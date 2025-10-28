Joven de la Normal Monclova pierde la batalla contra el dengue

La joven Paulina, estudiante de la Escuela Normal de Monclova, falleció la madrugada de este martes 28 de octubre, luego de varios días hospitalizada y en estado crítico a causa de dengue hemorrágico.

La alumna se encontraba internada desde hace una semana en el bloque B de la Clínica 7 del IMSS, donde permanecía intubada y bajo estrictos cuidados médicos. Su estado de salud se agravó durante el fin de semana, y pese a los esfuerzos del personal médico y las múltiples transfusiones de sangre recibidas, lamentablemente perdió la vida.

El caso de Paulina había conmovido a la comunidad de Monclova, luego de que familiares y compañeros de la Normal lanzaran un llamado urgente para conseguir donadores de sangre, ante la gravedad de su condición. El mensaje se difundió ampliamente en redes sociales, generando una respuesta solidaria de decenas de personas que acudieron al banco de sangre del IMSS para apoyar.

Su fallecimiento causó profunda tristeza entre estudiantes, docentes y personal de la Escuela Normal de Monclova, institución que en días pasados había pedido apoyo a la población en favor de la joven.

Paulina cursaba sus estudios para convertirse en maestra, y era reconocida por sus compañeros por su carácter amable y responsable. Su partida deja consternada a la comunidad educativa y a la sociedad monclovense.