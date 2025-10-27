Diputada Verónica Martínez Solicita Acción ante Crisis Energética en Coahuila

En el marco de la comparecencia de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, la Diputada Federal por Coahuila Verónica Martínez solicitó atender la crisis energética que enfrenta el estado, donde más de 300 mil reportes por interrupciones del servicio han sido registrados entre 2020 y 2025.

Durante su intervención, la legisladora señaló que solo de enero a julio de 2025 se han reportado más de 36 mil fallas eléctricas en la entidad.

"Vengo hablar por las y los Coahuilenses, a quienes represento a las y los laguneros quienes cada vez que hay un apagón no solamente se quedan sin el suministro de energía eléctrica sino también afecta otros servicios tan importantes y vitales como es el agua", subrayó.

La Diputada cuestionó a la titular de CFE si dentro del proyecto nacional de infraestructura energética –que incluye 275 nuevas líneas de transmisión y 524 subestaciones– existen obras específicas para Coahuila y pidió conocer en qué plazo podrían verse resultados concretos.

Reiteró su solicitud de revisar la tarifa eléctrica para la región Laguna, que comprende municipios de Coahuila y Durango, así como para zonas de la frontera norte del país.

"Desde hace más de 7 años he solicitado una reclasificación tarifaria. Queremos tarifas más económicas para las y los coahuilenses", expresó.

Además, solicitó de manera formal que se extienda el subsidio de verano hasta el 30 de noviembre, debido a que las altas temperaturas continúan en muchas regiones del país.

Finalmente, pidió una intervención urgente en el poblado de Hércules, municipio de Sierra Mojada, donde alrededor de 5 mil habitantes enfrentan apagones constantes tras el cierre de Altos Hornos de México.

"La energía la obtenían mediante generadores, pero hoy su vida es aún más complicada. Solicito que cada poblador pueda contratar directamente el servicio con CFE", concluyó.

La Diputada entregó por las solicitudes correspondientes para que se les de seguimiento por parte del personal de la CFE.

Otro tema que se trato durante la comparecencia de la titular de la CFE fue el relacionado con el concurso de contratos de carbón en la región carbonífera, donde la semana pasada se reunieron la Secretaria de Energía Luz Elena González , la directora de CFE Emilia Callejo, el Gobernador Manolo Jiménez y las Uniones de Productores de carbón en la región carbonífera, donde se reconoció el esfuerzo, dialogo y trabajo coordinado.

Con la asignación sin precedentes de mas de 12 mil toneladas de carbón con precio garantía y largo plazo, el gobernador Manolo Jiménez logra seguir impulsando el desarrollo económico de la región carbonífera.