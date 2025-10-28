Desata brasa incendio de casa

La mañana de este martes, un incendio inesperado casi consume el interior de una vivienda en la colonia 18 de Marzo, después que una brasa encendida de un asador utilizado durante la madrugada alcanzó misteriosamente un sillón, desatando las llamas que pusieron en riesgo la estructura de la casa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en la calle Francisco I. Madero, cuando un vecino reportó, a través del sistema de emergencias 911, que el interior de la vivienda marcada con el número 1604 se estaba incendiando.

El fuego, aparentemente originado por una brasa que quedó al exterior de la casa cerca de una ventana, logró alcanzar el sillón del interior, provocando un incendio considerable.

Los propietarios de la casa no se encontraban en el lugar al momento del incidente, lo que complicó el control del fuego.

Ante la ausencia de los dueños, los bomberos tuvieron que forzar la entrada para acceder al inmueble y sofocar las llamas que ya habían comenzado a envolver la sala.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova arribó rápidamente al lugar y, gracias a su pronta intervención, el fuego fue controlado antes de que se expandiera a otras áreas del hogar. Sin embargo, los daños en el sillón y la zona afectada por el fuego fueron significativos.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas o personas lesionadas, ya que la familia no estaba en casa al momento del siniestro.

Las autoridades sugirieron extremar precauciones al manipular brasas de asadores, especialmente cuando no se apagan completamente o se dejan cerca de materiales combustibles.

El incidente generó alarma en los vecinos, quienes vieron cómo el fuego se extendía rápidamente por la vivienda.