Sobrina de Paulina, la joven fallecida por dengue, también es hospitalizada

Por Adriana Cruz / Monclova, Coahuila. — A solo unas horas del fallecimiento de Paulina, estudiante de la Escuela Normal de Monclova que perdió la vida por dengue hemorrágico, su sobrina de 12 años, Emily Nicol Mata Valadez, también fue hospitalizada tras resultar positiva a dengue.

La menor, hija de Clarisa Mata, hermana de la joven fallecida, permanecía bajo observación médica desde días atrás, pero esta mañana de martes su estado se complicó al detectarse plaquetas bajas, por lo que fue ingresada de inmediato al área de hospitalización.

“Mi hija se quedó hospitalizada, me están pidiendo donadores de sangre. Ella está bien, no está intubada gracias a Dios”, relató para Periódico La Voz la señora Clarisa, visiblemente afectada por la situación que enfrenta su familia.

Emily Nicol, de 12 años, es la paciente más joven hospitalizada en Monclova por dengue en los últimos días. El caso encendió las alertas médicas y sociales, ya que ocurre inmediatamente después del fallecimiento de su tía, quien murió la madrugada de este martes tras permanecer una semana internada en la Clínica 7 del IMSS.

El contagio dentro del mismo núcleo familiar refleja la gravedad del brote de dengue que afecta a la región centro de Coahuila, donde se reporta un incremento sostenido de casos.

Familiares de Nicol solicitaron el apoyo de la población para donar sangre en el banco del IMSS, ya que la menor requiere transfusiones para estabilizar sus niveles de plaquetas.

La familia Mata Valadez enfrenta hoy una doble lucha: el duelo por la pérdida de Paulina y la esperanza de recuperación de la pequeña Nicol.