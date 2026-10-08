Carlos Villarreal presenta proyectos de infraestructura en Monclova

Proyectos de infraestructura urbana, social, educativa y deportiva concentrarán parte de los 427 millones de pesos destinados a Monclova mediante el programa estatal "En Equipo le Entramos", informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil explicó que los recursos permitirán impulsar diversas obras y acciones para la ciudad, entre ellas la construcción de cuatro preparatorias, techumbres en espacios educativos, mejoras en el parque de las Américas, pavimentación y recarpeteo, así como la ampliación del servicio de recolección de basura.

De acuerdo con la programación estatal presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, alrededor de 225 millones de pesos corresponderán a recursos del estado para proyectos en el municipio.

Entre las acciones previstas se encuentra la incorporación de cuatro camiones recolectores de basura, con los que el gobierno municipal busca avanzar en la cobertura del servicio mediante el sistema de boteo. Villarreal Pérez estimó que, con estas unidades, se alcanzaría alrededor del 90 por ciento de cobertura en la ciudad.

Asimismo, se destinarán 100 millones de pesos a trabajos de recarpeteo y pavimentación en distintos sectores de Monclova, además de un programa de empleo temporal durante cuatro meses, orientado a contribuir al mejoramiento de la imagen urbana.

El alcalde indicó que las inversiones también se complementarán con proyectos de desarrollo económico, seguridad y programas sociales, además de acciones en materia de salud que se realizan en coordinación con el gobierno estatal y el DIF.

En materia de infraestructura, mencionó proyectos relacionados con la conexión vial entre los accesos norte y sur de la ciudad, desde el área de Castaños hacia la salida a Sabinas, así como acciones vinculadas con la Puerta 4 de Altos Hornos de México (AHMSA).

Villarreal Pérez señaló que la programación presupuestaria todavía podría ajustarse para incorporar más proyectos durante los últimos meses de planeación, por lo que algunas acciones podrían ampliarse conforme se definan los recursos disponibles.