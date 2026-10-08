Carlos Villarreal Pérez inicia rehabilitación de cancha en Primero de Mayo

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación integral de una cancha de usos múltiples en la colonia Primero de Mayo, con trabajos de pintura, reparación de malla ciclónica, instalación de bancas metálicas e iluminación.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que el proyecto contempla la aplicación de pintura de alta resistencia en la cancha y las bardas perimetrales, además de la reparación de la malla ciclónica, la colocación de bancas para descanso, encinos verdes y mejoras en el alumbrado.

La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de dos meses, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, debido a que la humedad impide aplicar la pintura.

Valenciana señaló que los trabajos forman parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Villarreal.

Durante el arranque, el edil invitó a los vecinos a cuidar las instalaciones y participar en la conservación del espacio, al destacar que la cancha representa un punto de encuentro para las familias de la colonia.

Indicó que se dará seguimiento a las inquietudes de los habitantes mediante un comité Pro Obra, que mantendrá comunicación con las autoridades durante el desarrollo del proyecto. Además, propuso establecer un comité de seguimiento al concluir los trabajos, con el propósito de que los vecinos colaboren en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones.

Villarreal Pérez señaló que la rehabilitación responde a una necesidad de la comunidad, pues el crecimiento de la colonia ha reducido las áreas disponibles para la convivencia familiar.

El alcalde destacó que la participación de los habitantes será fundamental para conservar la inversión pública y mantener el espacio en buenas condiciones durante más tiempo.