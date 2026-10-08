Carlos Villarreal presenta 14 proyectos industriales en Coahuila

La Región Centro de Coahuila podría cerrar el año con entre 13 y 14 proyectos integrales de parques industriales, impulsados por desarrolladores que preparan terrenos y naves para recibir nuevas empresas, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil destacó que, al inicio de su administración, no había desarrolladores de parques industriales en la región; sin embargo, actualmente hay más de 10 trabajando en la preparación de predios y la construcción de naves industriales especulativas, destinadas a ser contratadas por futuras empresas.

Señaló que la región cuenta ahora con terrenos lotificados, subdivididos y con infraestructura industrial disponible, lo que permite ofrecer alternativas concretas a los inversionistas, a diferencia de años anteriores, cuando la principal oferta era únicamente tierra.

Villarreal Pérez afirmó que Coahuila tiene condiciones favorables para atraer nuevas inversiones, entre ellas la seguridad, la certidumbre y la disponibilidad de mano de obra calificada, además de una menor rotación laboral en comparación con otras partes del país.

Indicó que estas ventajas fueron destacadas por el director de Witur a nivel América, quien señaló el interés de diversas empresas por invertir en Coahuila.

El alcalde también mencionó los proyectos de empresas como Yura y Dong, que avanzan en sus operaciones en la región. Explicó que el desempeño de estas compañías en materia de mano de obra, logística y producción será importante para que puedan obtener nuevos contratos y generar confianza entre otros inversionistas.

Añadió que ambas empresas comenzarán a recibir sus primeros pedidos formales en diciembre, mientras que durante las próximas semanas y meses recibirán a representantes de sus clientes Hyundai y Kia, según corresponda.

Consideró que los resultados de estos proyectos pueden fortalecer la imagen de la Región Centro ante la comunidad empresarial coreana establecida en México, así como ante otras compañías que buscan expandirse en el país.

Finalmente, señaló que los proyectos de expansión de empresas automotrices en Estados Unidos y Monterrey representan una oportunidad para que nuevas inversiones elijan Coahuila, Monclova y la Región Centro-Desierto como destino.