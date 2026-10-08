Robo de tambos moviliza a Seguridad Pública en Monclova

Seis reportes por robo y extravío de tambos para la recolección de basura movilizaron a personal de Seguridad Pública y Ecología, que realizaron recorridos en colonias de Monclova para tratar de localizar los recipientes.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, informó que los casos se registraron durante el programa de entrega de tambos, principalmente en la colonia Miravalle, además de reportes en el fraccionamiento Francisco I. Madero y la colonia Carranza.

Explicó que, tras recibir los avisos, las autoridades inspeccionaron sitios donde existían indicios de que los recipientes podrían haber sido abandonados o trasladados para su presunta reventa. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información concluyente sobre su localización.

Rodríguez señaló que también recibieron reportes de menores que jugaban con los tambos y los volteaban, lo que pudo contribuir al extravío de algunos recipientes.

Ante esta situación, exhortó a los ciudadanos a resguardar los tambos y sacarlos únicamente cerca del horario establecido para la recolección de residuos, a fin de evitar que sean robados o se pierdan.

El funcionario aclaró que el Gobierno municipal no tiene previsto un nuevo programa de entrega ni de reposición de tambos, por lo que pidió a los beneficiarios hacerse responsables de su cuidado.

Asimismo, invitó a la población a reportar cualquier irregularidad a través de las líneas de Servicios Primarios y Seguridad Pública, así como de los grupos de atención por WhatsApp.

Indicó que los reportes permiten movilizar a los elementos de Seguridad Pública, quienes pueden llegar al sitio en un lapso aproximado de cinco a siete minutos.