Carlos Villarreal Pérez arranca Programa de Proximidad en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque del Programa de Proximidad en las Escuelas, implementado por la Dirección de Seguridad Pública, en la Escuela Secundaria No. 1 "Juan Gil González".

Durante el inicio de actividades, el edil destacó que el programa tiene como objetivo orientar a las y los estudiantes para fortalecer la prevención, la seguridad, la legalidad y la sana convivencia.

Villarreal Pérez aclaró que el arranque en este plantel no obedeció a la detección previa de alguna situación de riesgo, sino a una solicitud de la institución para iniciar el ciclo escolar con actividades de orientación dirigidas a los estudiantes.

Explicó que estas acciones complementan la educación que reciben los jóvenes por parte de sus padres y maestros, al promover el respeto entre compañeros, la responsabilidad y la resolución pacífica de conflictos.

El alcalde señaló que la proximidad es uno de los pilares del Modelo Coahuilense de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, por lo que este tipo de actividades forman parte de una estrategia preventiva que se desarrolla en distintos sectores.

"Es importante que conozcan y entiendan que este tipo de actividades es una cuestión del mismo modelo de seguridad pública que implementa el Gobernador a nivel estatal, con el objetivo de fortalecer, a base de la proximidad y prevención, las conductas ciudadanas", expresó.

Indicó que las acciones de proximidad también se realizan en colonias y con cámaras empresariales, además de los planteles educativos, como parte del trabajo preventivo.

Agregó que en Monclova se implementan mediante la Dirección de Proximidad, en coordinación con Policía Violeta, el DIF y otras áreas de prevención, con una coordinación entre dependencias.

Villarreal Pérez destacó que el programa Aplícate, impulsado a nivel estatal por la Subsecretaría de Proximidad y Prevención, se implementa en las distintas regiones de Coahuila.

En el arranque, agradeció al director de la Secundaria No. 1 "Juan Gil González", Raúl Rizo Zaragoza, por su interés en fortalecer este tipo de acciones dirigidas a las y los jóvenes, así como a los padres de familia presentes.

El Programa de Proximidad en las Escuelas busca concientizar a los estudiantes sobre los riesgos y consecuencias de conductas delictivas o antisociales, además de fomentar el respeto, la responsabilidad y la convivencia pacífica.