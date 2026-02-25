Contactanos
Adulto mayor es hallado sin vida en su domicilio en Ciudad Acuña

El hallazgo de una persona mayor fallecida en su hogar conmociona a la Colonia Gámez Sumarán en Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 25 febrero, 2026 - 10:55 a.m.
      Ciudad Acuña.– Una persona de la tercera edad fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Gámez Sumarán, hecho que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

      De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la calle Lauro Aguirre, en el cruce con 10 de Abril, hasta donde acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como peritos de la Fiscalía para tomar conocimiento de lo sucedido.

      Las autoridades informaron que el adulto mayor se encontraba solo en la vivienda al momento de ser encontrado y, de manera preliminar, se presume que el deceso habría ocurrido por causas naturales.

      No obstante, serán los estudios forenses y la necropsia de ley los que determinen con precisión las causas del fallecimiento, diligencias que quedaron a cargo de las autoridades estatales.

