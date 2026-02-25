Doña Lupe cae en cama y comerciantes intentan retirarle la administración de los baños de "La Fayuca".

Cae en cama doña Lupe tras sufrir un accidente que hoy la mantiene sin poder levantarse, y mientras enfrenta su proceso de recuperación, comerciantes de "La Fayuca" han comenzado a recolectar firmas para retirarla de la administración de los baños, única fuente de ingreso con la que ha sostenido su vida durante años.

El espacio comercial conocido en Monclova como "La Fayuca", ubicado entre las calles Miguel Blanco, Miguel Hidalgo y José María Morelos, en la Zona Centro, vuelve a ser escenario de una polémica que tiene como protagonista a la mujer de la tercera edad que por años se ha encargado de los sanitarios del lugar.

Desde el mes de abril del año pasado, un grupo de alrededor de 30 comerciantes ha intentado retirarle la administración de los baños, de donde doña Lupe obtiene su sustento cobrando entre 5 y 6 pesos por ingreso, manteniendo el espacio en condiciones higiénicas para los usuarios.

¿Qué provocó el conflicto en La Fayuca?

El conflicto resurge ahora que la mujer permanece postrada en cama tras sufrir una caída desde octubre del año pasado, precisamente en los mismos sanitarios.

El accidente le provocó una fractura de fémur que le impide acudir personalmente a realizar sus labores.

A pesar de su estado de salud, doña Lupe no ha dejado desatendido el servicio.

Cuenta con una persona de confianza que durante años ha trabajado a su lado y que actualmente la apoya mientras se recupera. Los ingresos que se generan, además de sostener el servicio, son destinados a su rehabilitación.

¿Quiénes están detrás de la recolección de firmas?

De acuerdo con comerciantes del lugar, el movimiento para retirarla de la administración es encabezado por Alfonso Rosales, de oficio taxista, quien impulsa la recolección de firmas entre los locatarios.

La situación ha generado división entre quienes consideran que, tras años de trabajo, doña Lupe merece continuar al frente de los sanitarios, y quienes buscan un cambio en la administración, en medio de un contexto marcado por la enfermedad y la vulnerabilidad de la mujer.