Cocodrilo asegurado en Ramos Arizpe permanece bajo resguardo del Museo del Desierto

SALTILLO, Coahuila.-El cocodrilo capturado recientemente en la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, se encuentra actualmente bajo resguardo del Museo del Desierto (MUDE), donde especialistas en fauna silvestre supervisan su estado de salud y adaptación.

De acuerdo con Fernando Toledo, responsable del área de Fauna Silvestre del museo, se trata de un ejemplar joven, de entre dos y tres años de edad. Mide aproximadamente 80 centímetros y pesa cerca de dos kilogramos.

A su llegada, el reptil fue evaluado por el equipo veterinario, que determinó que se encuentra en buenas condiciones físicas, sin lesiones visibles ni signos de desnutrición.

El especialista explicó que el animal presenta un marcaje característico de criadero, lo que confirma que fue criado en cautiverio y probablemente adquirido como mascota antes de ser liberado. Este tipo de situaciones, señaló, ocurre cuando los propietarios desconocen los requerimientos de estos reptiles al crecer y optan por abandonarlos.

El cocodrilo bajo observación

Actualmente, el cocodrilo permanece en observación dentro de las instalaciones del museo. En los próximos días se le practicarán estudios clínicos, entre ellos un examen coproparasitoscópico para descartar parásitos internos y análisis de sangre para evaluar su estado general. Asimismo, se monitorea su comportamiento y respuesta a la alimentación.

Aunque por su tamaño no representaba un riesgo grave para la población, Toledo advirtió que un ejemplar adulto puede superar el metro con veinte centímetros y convertirse en un animal potencialmente peligroso.

El reptil corresponde a la especie Crocodylus moreletii, conocida como cocodrilo de pantano, originaria de regiones del Golfo de México y capaz de alcanzar casi tres metros de longitud en condiciones adecuadas.

Destino del cocodrilo

El museo aclaró que el ejemplar permanecerá bajo su cuidado de manera temporal, ya que las instalaciones cuentan con otro cocodrilo macho de mayor tamaño, lo que impediría su convivencia segura. Será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la instancia encargada de definir el destino final del animal.

Finalmente, el equipo del Museo del Desierto reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse antes de adquirir fauna silvestre o exótica, recordando que la liberación de especies fuera de su hábitat no solo es ilegal, sino que también pone en riesgo tanto a los animales como a la población.