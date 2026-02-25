IMSS asegura que equipo para obtención de plaquetas funciona en Clínica 7

MONCLOVA, COAH.- Luego de que familiares de pacientes denunciaron presuntas fallas en el equipo para la extracción de plaquetas en la Clínica 7, el Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que el banco de sangre del hospital opera con normalidad y que el equipo de plasmaféresis se encuentra en funcionamiento.

A través de información oficial, el instituto señaló que el banco de sangre del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 atiende diariamente entre 50 y 60 predonantes para la obtención de distintos hemocomponentes, entre ellos aféresis y concentrados plaquetarios.

Lo anterior se da luego de que familiares de pacientes señalaron que, pese a llevar donadores al hospital, el personal del banco de sangre les indicaba que únicamente podían realizar donaciones de sangre total, lo que generó preocupación debido a que algunos tratamientos requieren específicamente plaquetas.

Acciones de la autoridad

En respuesta, el IMSS informó que el equipo de plasmaféresis —utilizado para la obtención de plaquetas mediante aféresis— se encuentra funcional y que además se cuenta con los insumos necesarios para llevar a cabo el procedimiento.

Asimismo, la institución aclaró que no se ha negado la atención a donadores que acuden a realizar el proceso de aféresis, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para garantizar una donación segura.

Detalles confirmados

El instituto reiteró que el banco de sangre mantiene la atención a los donadores y pacientes que requieren hemocomponentes, mientras que familiares de pacientes han solicitado que se garantice la disponibilidad de plaquetas para evitar retrasos en tratamientos médicos.