Vuelca tráiler y provoca carambola en el Libramiento Óscar Flores Tapia

Arteaga, Coahuila.- Un aparatoso accidente se registró la mañana de este miércoles en el cruce del Libramiento Óscar Flores Tapia y el bulevar Fundadores, en el sentido de Arteaga hacia Ramos Arizpe, luego de que un tráiler volcara y provocara un choque múltiple.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad circulaba de oriente a poniente cuando intentó incorporarse desde el bulevar Fundadores al Libramiento Óscar Flores Tapia. Presuntamente, el peso de la carga provocó que la caja se ladeara, lo que terminó por volcar la unidad sobre la carpeta asfáltica.

Tras perder el control, el tráiler impactó a varios vehículos que transitaban por la zona, entre ellos una camioneta Jeep Cherokee negra y un automóvil MG blanco, generando una carambola que complicó aún más la circulación.

Caos vial en la zona

El accidente ocasionó un importante caos vial, ya que la unidad quedó atravesada sobre la vía, afectando ambos carriles. Elementos de tránsito y cuerpos de auxilio acudieron al lugar, mientras grúas realizaron maniobras para retirar los vehículos involucrados.

Lesionados y recomendaciones

Hasta el momento se informó que existen dos personas lesionadas pero no son de gravedad; sin embargo, el congestionamiento vehicular continúa en el área, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.

