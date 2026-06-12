Fan Fest reúne a estudiantes de Ciudad Acuña en una jornada de deporte y convivencia

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Escuelas de la localidad participaron en el Fan Fest realizado en Ciudad Acuña, evento que reunió a estudiantes de distintos niveles educativos en torno a actividades relacionadas con el fútbol.

El Fan Fest promovió el deporte entre estudiantes de diversas escuelas.

La convocatoria incluyó alumnos desde nivel primaria hasta preparatoria, quienes tomaron parte en dinámicas deportivas y encuentros realizados en el marco de la fiesta futbolística.

Durante la jornada se disputaron partidos que se desarrollaron en un ambiente de entusiasmo, sana convivencia y compañerismo, con la participación activa de estudiantes de diversas instituciones educativas.

Padres de familia apoyaron las actividades durante el Fan Fest en Ciudad Acuña.

Los organizadores destacaron la respuesta de las escuelas y señalaron que este tipo de actividades contribuyen al fomento del deporte como una herramienta para prevenir las adicciones entre los jóvenes y fortalecer valores como el trabajo en equipo y la disciplina.

El evento fomentó valores como el trabajo en equipo y la disciplina.

Al evento también asistieron padres de familia, quienes convivieron con los estudiantes y respaldaron las actividades desarrolladas durante el Fan Fest.