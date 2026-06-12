Claudia Sheinbaum defiende imagen de México en Mundial 2026

Se creen sus propios bots'... Sheinbaum sobre promoción de Salinas Pliego durante el Mundial

La inauguración de la Copa Mundial 2026 no solo generó conversación por el fútbol, los espectáculos y la participación de México como sede, también abrió un nuevo capítulo de debate político alrededor de la imagen del país proyectada al mundo.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las críticas surgidas después del inicio del torneo y aseguró que algunos sectores esperaban que el evento mostrara una imagen negativa de México.

La mandataria señaló que había quienes apostaban a que la inauguración reflejara problemas de seguridad, falta de gobernabilidad o desorganización, pero afirmó que ocurrió lo contrario ante los ojos internacionales.

"Ellos querían mostrar que en México había caos, que en la inauguración se iba a ver que no hay gobernabilidad, que hay violencia. Pero la imagen que vio el mundo fue alegría, felicidad, Cielito Lindo y el mejor grito de gol que haya en cualquier lugar del mundo", expresó. El mensaje de Sheinbaum estuvo relacionado con la discusión generada en redes sociales tras comentarios del empresario Ricardo Salinas Pliego y otros críticos del gobierno.

¿Qué declaró Sheinbaum sobre las redes sociales?

Uno de los puntos centrales de la declaración de la presidenta fue su crítica a la manera en que las redes sociales pueden crear percepciones alejadas de la realidad cotidiana de la población.

Sheinbaum aseguró que las tendencias digitales no siempre representan lo que piensa o vive la mayoría de los mexicanos, pues considera que muchas conversaciones en internet están impulsadas por grupos específicos.

"Lo que sale en X no tiene nada que ver con lo que viven los mexicanos", afirmó durante su conferencia.

La mandataria comparó este fenómeno con el cuento de "El traje nuevo del emperador", una historia utilizada para explicar cómo una idea puede mantenerse cuando las personas dejan de cuestionarla.

"Se creen las mentiras de las redes, se creen sus propios bots", declaró Sheinbaum al referirse a quienes, según su opinión, terminan aceptando como realidad una percepción construida en plataformas digitales.