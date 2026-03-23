Crece la inconformidad en Zaragoza por falta de resultados en servicios públicos

ZARAGOZA, COAH.— La inconformidad ciudadana va en aumento ante la falta de resultados en el municipio, lo que ha generado señalamientos hacia la administración de Evelio Vara Rivera.

A casi la mitad del periodo de gobierno, habitantes consideran que las condiciones no han mejorado y que incluso algunos problemas han empeorado.

Aunque se reconoce el rezago del gobierno anterior de Laura María Galindo Dovalina, señalan que no se ha logrado revertir la situación.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre la gestión de Evelio Vara?

Entre los hechos que más indignación generan está el hecho de ver a adultos mayores tapando baches por su propia cuenta.

Vecinos consideran que esto refleja abandono y falta de atención en el mantenimiento urbano. El deterioro de calles y servicios básicos es cada vez más evidente.

Incendios en el basurero municipal

A esto se suman los incendios en el basurero municipal, con más de 10 siniestros en lo que va del año.

Habitantes advierten sobre la presencia de humo, malos olores y posibles afectaciones a la salud. La ciudadanía cuestiona la falta de soluciones claras ante esta problemática.