Recuperan tres cuerpos más en Pasta de Conchos; suman 28 a veinte años de la tragedia

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La tragedia de Pasta de Conchos sigue escribiendo capítulos de dolor y memoria. Este fin de semana fueron recuperados tres cuerpos más de mineros en la Unidad 8 del complejo carbonífero, con lo que suman ya 28 los trabajadores localizados desde el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006, hace exactamente dos décadas.

Como se recordará, tras el siniestro fueron recuperados y entregados los primeros dos cuerpos a sus familias para darles cristiana sepultura, quedando atrapados 63 más.

Hoy en día, gracias a pruebas de ADN realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Genómica y otras dependencias federales y estatales, se ha logrado identificar a 25 de ellos, en un proceso encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Acciones de la autoridad

Las labores de rescate fueron impulsadas por el gobierno federal en 2020, cuando se firmó el acta de intención para reparar el daño y recuperar los cuerpos de los 63 mineros atrapados tras la suspensión de la búsqueda en el 2007.

Desde entonces, el Mando Unificado de Pasta de Conchos, integrado por la CFE, Protección Civil Federal y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha trabajado en la zona con equipos especializados.

De acuerdo con reportes oficiales, el jueves 16 de abril se notificó a viudas y deudos sobre un hallazgo biológico en la Lumbrera 1, recuperándose el cuerpo número 26 al día siguiente.

Posteriormente, el sábado 18 de abril, personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR ingresó nuevamente a la zona, logrando recuperar dos cuerpos más, correspondientes a los números 27 y 28.

Impacto en la comunidad

Con estos avances, aún restan por localizar y recuperar 35 mineros más en Pasta de Conchos.

Las familias, acompañadas por las instituciones que integran el Mando Unificado, mantienen la esperanza de que cada hallazgo acerque un poco más a la justicia y al cierre de una herida que ha marcado profundamente la historia minera del país.