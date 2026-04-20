Clausuran con éxito Expoasis Ganadera Múzquiz 2026 con la premiación de Clasificación en Canal del Novillo Gordo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la premiación del concurso de Clasificación en Canal del Novillo Gordo, se llevó a cabo la clausura de la Expoasis Ganadera Múzquiz 2026, un evento que cerró con broche de oro tras varios días de actividades que reunieron a miles de asistentes en este Pueblo Mágico.

La jornada final estuvo marcada por la entrega de más de diez reconocimientos a los ganadores del certamen, consolidando así la importancia de esta tradición ganadera en la Región Carbonífera.

Apolinar Guajardo Falcón, presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, agradeció públicamente el respaldo de las autoridades estatales y municipales, especialmente en materia de seguridad.

En su mensaje, destacó que el reto para el próximo año será ofrecer un Festival Vaquero 2027 aún más atractivo y con un programa que logre superar las expectativas de los visitantes.

La asistencia y éxito del evento

Las cifras de asistencia reflejan el éxito del evento: más de 500 personas participaron en la inauguración con la coronación de Tammy I, mientras que la cabalgata reunió a más de 10 mil jinetes y espectadores, el concurso del Novillo Gordo y la subasta congregaron a más de 600 asistentes, el baile popular con Los Traileros del Norte atrajo a cerca de 1,500 personas, y las carreras de resistencia de machos, mulas y caballos de trabajo contabilizaron alrededor de mil participantes. Incluso el rodeo, pese al clima frío, logró reunir a 400 personas.

Impacto económico de la Expoasis

El impacto económico también fue notable. La ocupación hotelera alcanzó el 100 por ciento durante las festividades, además se benefició el sector restaurantero, gasolineros y comerciantes locales.

Este repunte confirma la relevancia de la Expoasis como motor de desarrollo económico y turístico no únicamente para Múzquiz sino para toda la Cuenca.

Proyecciones para el próximo año

Finalmente, los organizadores adelantaron que el próximo año se buscará enriquecer la experiencia vivida en Expoasis contando con un grupo musical que logre atraer a todos los públicos, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo esta fiesta ganadera que además de que se ha convertido en un referente regional también lo es a nivel nacional e internacional al contar con turistas provenientes de Estados Unidos y otros estados de la República Mexicana.