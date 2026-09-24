Comerciantes foráneos llegan a Ciudad Acuña para la Feria de la Amistad

CIUDAD ACUÑA, COAH. – A pocos días de que inicie la Feria de la Amistad, comerciantes provenientes de distintas partes del país comenzaron a instalar sus puestos para participar en el evento.

Los vendedores llegan de la Ciudad de México, Monterrey y otras regiones, con nuevas atracciones y productos que ofrecerán a los asistentes durante los días de feria.

Los precios variarán de acuerdo con cada atracción y servicio, mientras que los comerciantes esperan una alta demanda ante la afluencia de visitantes.

Comerciantes de diversas regiones se preparan para el evento

El evento tendrá una duración aproximada de 10 días y, además de la cartelera programada, los comerciantes foráneos buscan aprovechar la llegada de visitantes para incrementar sus ventas y obtener ganancias durante la celebración.