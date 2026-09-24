Fallece profesor Modesto Mendoza; deja huella en generaciones

La comunidad educativa de Monclova se vistió de luto por el fallecimiento del profesor Modesto Mendoza Rojas, docente de la Secundaria Profesor Carlos Espinosa Romero, turno vespertino, quien durante años dedicó su vida a la enseñanza y dejó una huella entre las generaciones de estudiantes que pasaron por sus aulas.

El profesor Modesto destacó por su trabajo como maestro de Español, pero también por la manera tranquila, comprensiva y cercana con la que se relacionaba con sus alumnos, a quienes acompañó durante su formación académica.

A lo largo de su trayectoria en la educación, fueron varias las generaciones que tuvieron la oportunidad de recibir sus enseñanzas.

Algunos de aquellos estudiantes hoy son profesionistas, mientras que otros conservan el recuerdo de quien fue para ellos un maestro ejemplar.

Fallecimiento del Profesor Modesto Mendoza

Su fallecimiento fue dado a conocer este jueves, luego de que permaneciera internado desde hace algunos días en una institución hospitalaria. Hasta el momento, no se han informado las causas de su muerte.

La noticia comenzó a generar muestras de pesar entre la comunidad escolar. A través de grupos de WhatsApp, redes sociales y espacios utilizados por alumnos y docentes, comenzaron a multiplicarse los mensajes de condolencias para la familia Mendoza Rojas.

Para quienes fueron sus estudiantes, la partida del profesor Modesto representa la pérdida de un maestro que dejó mucho más que conocimientos: dejó recuerdos, enseñanzas y el ejemplo de una vida dedicada a formar generaciones.

Legado Educativo y Recuerdos

Hoy, sus alumnos y compañeros lamentan su partida y recuerdan al profesor Modesto Mendoza Rojas por su vocación, su paciencia y los años entregados a la educación.

La comunidad de la Secundaria Profesor Carlos Espinosa Romero expresó sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos del docente, a quien despidieron con respeto y gratitud por la huella que dejó en sus estudiantes.