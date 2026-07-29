Alertan por aumento de casos de ciberacoso entre menores en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– El uso cada vez más frecuente de las redes sociales ha propiciado un incremento en los casos de ciberacoso, especialmente entre menores de edad, advirtió el psicólogo Fernando Alfaro.

El especialista explicó que la facilidad con la que niños y adolescentes tienen acceso a teléfonos celulares les permite emitir opiniones o publicar contenido que, en algunos casos, puede afectar a otras personas.

Señaló que esta problemática va en aumento y destacó la importancia de que los padres de familia supervisen el uso que sus hijos hacen de las redes sociales para prevenir situaciones de acoso.

Importancia de la supervisión parental

Asimismo, indicó que, en muchas ocasiones, la información o las publicaciones difundidas en redes sociales generan reacciones inmediatas sin que las personas evalúen o conozcan el contexto de los hechos, lo que puede contribuir a la desinformación y al ciberacoso.