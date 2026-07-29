Crece preocupación por robos en nuevas colonias de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Habitantes de colonias de reciente creación denunciaron un incremento en los robos registrados en el sector, donde presuntos delincuentes han sido captados por cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurren incluso durante la mañana y a plena luz del día, situación que ha incrementado la preocupación entre las familias que habitan estas zonas.

Los vecinos señalaron que, aunque estos sectores apenas comienzan a poblarse, ya enfrentan problemas de seguridad y consideran insuficiente la presencia de elementos policiacos para prevenir los delitos.

Asimismo, indicaron que, a través de redes sociales, se han difundido imágenes en las que se observa a personas ingresando a viviendas deshabitadas, las cuales son aprovechadas por los presuntos responsables para cometer robos.