Inician celebraciones de Pentecostés en Ciudad Acuña con misas y convivencia familiar

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Iglesia dio inicio a los festejos de la temporada de Pentecostés con la celebración de misas en las que participaron decenas de familias creyentes.

Las celebraciones religiosas se llevaron a cabo con una asistencia constante de fieles, quienes acudieron para formar parte de esta importante fecha dentro del calendario litúrgico.

Importancia de la participación comunitaria

El párroco de la Parroquia San Francisco de Asís, José Raúl Pérez, destacó la importancia de que la comunidad permanezca presente en estas actividades religiosas y de convivencia familiar.

Indicó que a través de estas celebraciones se busca fortalecer la unión entre las familias y mantener viva la fe entre los creyentes.

Llamado a la ciudadanía

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para participar en todas las festividades religiosas de esta temporada y hacerlo con devoción y fe.