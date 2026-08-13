Impugnaciones de Afirme y Cargill no frenan la subasta de AHMSA

Las impugnaciones presentadas por acreedores como Afirme y Cargill no frenarán la subasta de Altos Hornos de México, así lo señaló el secretario general del Sindicato Democrático, quien mencionó que las inconformidades forman parte del proceso de quiebra y la subasta continúa en marcha.

Ismael Leija Escalante señaló que ha mantenido comunicación con representantes del Gobierno Federal, quienes señalan que los recursos presentados por los acreedores son parte y esto no frenará el proceso.

Explicó que los acreedores tienen derecho a defender los recursos que Altos Hornos de México les adeuda, por lo que consideró normal que presenten impugnaciones dentro del procedimiento.

Entre las instituciones que también han reclamado adeudos de la empresa se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda.

Comentó que, tras conocer las inconformidades, buscó información con representantes del Gobierno Federal, quienes le explicaron que los titulares de las dependencias deben proteger los intereses de las instituciones que encabezan y presentar las acciones dentro del proceso de quiebra.

En el caso de Afirme y Cargill, reiteró que las autoridades federales le han señalado que sus impugnaciones forman parte del procedimiento, pero no representan un impedimento para que la subasta continúe.

El líder sindical también aseguró que se mantiene el interés de grupos empresariales por adquirir AHMSA, aunque evitó revelar sus nombres debido a que así se lo han solicitado las personas con las que ha tenido contacto.

"Me han estado marcando los interesados en que se van a quedar con Altos Hornos de México y se lo digo con todo respeto, ustedes lo entienden, que no puedo dar nombres, porque así me lo han pedido esas personas".

Señaló que algunos de los interesados se expresan prácticamente como si ya fueran los propietarios de la siderúrgica, por lo que confió en que el proceso avance hasta concretar la venta.

Leija Escalante reconoció que todavía podrían presentarse nuevas controversias antes de la subasta, pero dijo confiar en que esta se realizará el día 25.