Filas para cruzar a Del Río alcanzan hasta dos horas al inicio de la semana

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Las filas para cruzar hacia Del Río, Texas, registran un aumento al inicio de cada semana debido al regreso de ciudadanos estadounidenses, lo que provoca tiempos de espera de hasta dos horas en el puente internacional.

Aumento de filas en el cruce hacia Del Río Texas

De acuerdo con la información disponible, los automovilistas suelen permanecer más de una hora y media antes de lograr el cruce hacia Estados Unidos, principalmente durante las primeras horas del día, cuando se concentra la mayor afluencia vehicular.

Carril Sentri habilitado para cruce ágil

Pese al incremento en la demanda, permanece habilitado el carril Sentri, que permite un cruce más ágil para los vehículos previamente autorizados y registrados en este programa.