Contactanos
Coahuila

Filas para cruzar a Del Río alcanzan hasta dos horas al inicio de la semana

El regreso de ciudadanos estadounidenses incrementa la carga vehicular en el puente internacional; el carril Sentri continúa operando para usuarios autorizados.

Por Angel Garcia - 27 julio, 2026 - 04:28 p.m.
Filas para cruzar a Del Río alcanzan hasta dos horas al inicio de la semana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Las filas para cruzar hacia Del Río, Texas, registran un aumento al inicio de cada semana debido al regreso de ciudadanos estadounidenses, lo que provoca tiempos de espera de hasta dos horas en el puente internacional.

      Placeholder

      Aumento de filas en el cruce hacia Del Río Texas

      De acuerdo con la información disponible, los automovilistas suelen permanecer más de una hora y media antes de lograr el cruce hacia Estados Unidos, principalmente durante las primeras horas del día, cuando se concentra la mayor afluencia vehicular.

      Placeholder

      Carril Sentri habilitado para cruce ágil

      Pese al incremento en la demanda, permanece habilitado el carril Sentri, que permite un cruce más ágil para los vehículos previamente autorizados y registrados en este programa.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados