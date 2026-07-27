Riña suspende partido de fútbol en Ciudad Acuña; intervención policial evita mayores incidentes

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una riña interrumpió un partido de fútbol en los campos Fifi, ubicados en la colonia Las Américas, luego de un desacuerdo con una decisión arbitral.

La riña se desató por un desacuerdo con una decisión del árbitro durante el partido.

De acuerdo con la información disponible, el encuentro deportivo se salió de control cuando se desató una pelea entre algunos de los participantes.

Elementos de seguridad llegaron al lugar para controlar la situación y restablecer el orden.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la llegada de elementos de seguridad al lugar para controlar la situación y restablecer el orden tras el altercado.

No se reportaron lesionados ni detenciones tras el altercado en Ciudad Acuña.

Según los primeros reportes, la confrontación habría iniciado porque algunos jugadores manifestaron su inconformidad con una decisión del árbitro durante el encuentro. Las autoridades lograron controlar la situación a tiempo y, de acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas ni detenciones relacionadas con el incidente.