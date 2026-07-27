Ian Barrientos pone en alto el nombre de Morelos con doble reconocimiento en torneo internacional

MORELOS, COAH. — El talento del futbolista morelense Ian Barrientos continúa destacando en el deporte regional, luego de conquistar el campeonato de la Copa Internacional Champions Kids y convertirse en el máximo goleador del torneo celebrado en Monclova.

Integrando la Selección Fortaleza de Piedras Negras, el joven delantero tuvo una sobresaliente actuación durante la competencia, al convertirse en pieza clave para que su equipo levantara el trofeo y, además, obtener el reconocimiento como máximo romperredes del certamen.

Gracias a este nuevo logro, Ian, conocido entre familiares y amigos como "La Pulguita", continúa consolidando su desarrollo deportivo y ya se prepara para un nuevo desafío al representar al Selectivo Rayados de Eagle Pass, Texas, en la próxima Copa Rayados Gatorade, que se disputará en Monterrey.

Impacto en la comunidad

El desempeño del joven futbolista ha despertado el orgullo de la comunidad de Morelos, donde su esfuerzo, disciplina y constancia son considerados un ejemplo para otros niños y jóvenes que sueñan con abrirse camino en el fútbol.