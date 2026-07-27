Contactanos
Coahuila

Aparatoso choque en el centro de Allende deja una mujer lesionada; vehículo termina contra una vivienda

El accidente ocurrió en el cruce de Zaragoza y Juan de Dios Peza; una mujer fue trasladada al Hospital General.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 julio, 2026 - 03:34 p.m.
Aparatoso choque en el centro de Allende deja una mujer lesionada; vehículo termina contra una vivienda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ALLENDE, COAH. — Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vial registrado la noche del domingo en calles de la zona centro de Allende, donde uno de los vehículos involucrados terminó proyectándose contra una vivienda.

      Placeholder

      El percance ocurrió alrededor de las 20:51 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Juan de Dios Peza, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

      Placeholder

      De acuerdo con los primeros reportes, en el choque participaron un automóvil Toyota blanco y un Volkswagen Jetta del mismo color. Tras el impacto, los ocupantes solicitaron apoyo al reportar que una mujer presentaba lesiones.

      Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Adriana Margarita Sandoval González, de 41 años, quien posteriormente fue trasladada al Hospital General para una valoración médica debido a las lesiones sufridas y a sus antecedentes de hipertensión.

      Placeholder

      En el lugar también fueron valorados Alejandro López Sandoval, de 21 años, y José Javier Rodríguez González, de 13 años, quienes no requirieron traslado al presentar únicamente lesiones menores.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. El percance dejó daños materiales de consideración tanto en los vehículos como en la vivienda impactada.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados