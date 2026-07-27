Aparatoso choque en el centro de Allende deja una mujer lesionada; vehículo termina contra una vivienda

ALLENDE, COAH. — Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vial registrado la noche del domingo en calles de la zona centro de Allende, donde uno de los vehículos involucrados terminó proyectándose contra una vivienda.

El percance ocurrió alrededor de las 20:51 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Juan de Dios Peza, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque participaron un automóvil Toyota blanco y un Volkswagen Jetta del mismo color. Tras el impacto, los ocupantes solicitaron apoyo al reportar que una mujer presentaba lesiones.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Adriana Margarita Sandoval González, de 41 años, quien posteriormente fue trasladada al Hospital General para una valoración médica debido a las lesiones sufridas y a sus antecedentes de hipertensión.

En el lugar también fueron valorados Alejandro López Sandoval, de 21 años, y José Javier Rodríguez González, de 13 años, quienes no requirieron traslado al presentar únicamente lesiones menores.

Detalles confirmados

Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. El percance dejó daños materiales de consideración tanto en los vehículos como en la vivienda impactada.