Localizan sin vida a hombre de 36 años en vivienda de Nava

NAVA, COAH. — Un hombre de 36 años fue localizado sin vida la mañana de este lunes al interior de un domicilio ubicado en la colonia Bosques, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

La persona fue identificada como Salomón Valdez Honstein, de 36 años. De acuerdo con los primeros reportes, fue un familiar quien realizó el hallazgo al acudir a la vivienda luego de notar que el hombre no se había presentado a trabajar y que su vehículo permanecía estacionado en el exterior.

El hallazgo del cuerpo

Tras el reporte a los números de emergencia, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

Investigación en curso

La Fiscalía informó que la investigación permanece abierta y que será el resultado de los peritajes el que establezca las circunstancias en las que ocurrió el deceso, por lo que pidió esperar la información oficial conforme avancen las diligencias.