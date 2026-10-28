Persisten filas largas en puente internacional

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las largas filas persisten en el puente internacional que conecta a Ciudad Acuña con Del Río, Texas, donde los conductores enfrentan tiempos de espera prolongados para cruzar.

A diferencia de lo que ocurría habitualmente, cuando las filas se registraban de México hacia Estados Unidos, actualmente la situación es contraria.

Las filas se extienden de lado a lado del puente, lo que genera incertidumbre entre quienes visitan México.

Aunque todavía no se cuenta con un nuevo administrador, el cruce mantiene abierto un solo carril durante algunas horas, situación que provoca molestias entre los conductores que deben esperar largos períodos para pasar.

Se mantiene la expectativa de que sea designado un nuevo encargado de la aduana, con la esperanza de que contribuya a reducir las largas filas.