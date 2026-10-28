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Coahuila

Advierten por riesgos ante cambio de clima

El médico Hervey Faz recomienda reforzar la higiene y acudir a consulta médica para prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en niños.

Por Ángel García - 28 octubre, 2026 - 02:30 p.m.
Los cambios de clima podrían favorecer un aumento de enfermedades respiratorias; recomiendan reforzar las medidas preventivas.
Los cambios de clima podrían favorecer un aumento de enfermedades respiratorias; recomiendan reforzar las medidas preventivas.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Los cambios de clima podrían propiciar un aumento de enfermedades, principalmente respiratorias, por lo que se recomienda reforzar las medidas de higiene, acudir al médico y evitar la automedicación.

      El médico Hervey Faz señaló que, ante las variaciones climáticas previstas, es fundamental mantener una buena higiene para reducir el riesgo de enfermarse.

      Destacó la importancia de acudir a consulta médica, ya que la falta de atención adecuada puede derivar en enfermedades graves.

      Faz puntualizó que se debe tener especial cuidado con los niños pequeños y evitar administrarles medicamentos sin valoración médica.

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