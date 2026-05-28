Acuña y Comisión de Derechos Humanos fortalecen coordinación con nuevo convenio

Ciudad Acuña, Coah.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila trabajará de manera coordinada con el municipio de Acuña tras la firma de un convenio de colaboración enfocado en fortalecer la atención y protección de la ciudadanía.

Durante el acto protocolario estuvo presente el maestro José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, quien participó en la firma de la Ruta de Objetivos y Compromisos de Derechos Humanos, así como en la creación de la Unidad de Enlace en esta frontera.

Autoridades destacaron que este acuerdo permitirá acercar servicios y asesorías a la población, además de reforzar las acciones en defensa de los derechos humanos en distintos sectores de la comunidad.

El convenio permitirá acercar servicios y asesorías a la población de Acuña.

La instalación de esta unidad podría representar un importante beneficio para la región fronteriza, debido al constante paso de migrantes que requieren apoyo, orientación y acompañamiento en diversos trámites y situaciones.

La nueva unidad de enlace beneficiará a migrantes en la región fronteriza.

Con este convenio se busca mantener una coordinación permanente entre el municipio y la Comisión para atender las necesidades de la población y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos.