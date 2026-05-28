Coahuila refuerza vigilancia sanitaria rumbo al Mundial 2026

Ciudad Acuña, Coahuila.- La Secretaría de Salud en Coahuila inició reuniones de coordinación y prevención ante la celebración del Mundial 2026, evento que atraerá una importante movilidad de personas en distintas regiones del país.

La Secretaría de Salud en Coahuila inicia reuniones de coordinación para el Mundial 2026

El titular de la dependencia, Eliud Felipe Aguirre, informó que se reforzarán las medidas de vigilancia epidemiológica, principalmente en aeropuertos, centrales de autobuses y otros puntos de concentración, con el objetivo de prevenir posibles riesgos sanitarios.

Indicó que algunas enfermedades detectadas recientemente en Europa han generado atención por parte de las autoridades de salud, aunque aclaró que actualmente no existe un riesgo cercano para la entidad.

"Estamos en vigilancia epidemiológica, en vigilancia, ya que nos envió una prevención la Organización Mundial de la Salud sobre lo del Hantavirus; seguimos haciendo monitoreos, pero sí está lejos el virus", señaló el funcionario estatal.

Eliud Aguirre asegura que no hay riesgo inmediato de Hantavirus en la región

Destacó que la cercanía de Monterrey, una de las sedes mundialistas, obliga a mantener coordinación permanente, ya que desde Coahuila el trayecto representa aproximadamente una hora de distancia.

Las autoridades sanitarias continuarán trabajando en estrategias preventivas y monitoreo constante para garantizar condiciones seguras durante el desarrollo del evento internacional.