Carlos Villarreal firma acuerdo para mejorar conectividad en Monclova
Durante la firma del 'Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal', se destacó la importancia de la colaboración entre municipios para atraer inversiones.
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El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, acompañó a su homólogo de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, durante la conferencia anual "Port to Plains", donde se dio continuidad a la política pública que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las relaciones binacionales e interinstitucionales y mejorar la conectividad del corredor logístico, generando condiciones para atraer mayor inversión a las diferentes regiones de Coahuila.
Como parte de esta estrategia, y a propuesta del gobernador Manolo Jiménez, alcaldesas y alcaldes participaron en la firma del "Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal Ciudad Acuña-Torreón", mediante el cual se busca dar continuidad a la planeación, organización y ejecución de proyectos que fortalezcan la infraestructura carretera y logística del estado.
El gobierno municipal de Monclova trabaja de manera coordinada con el gobierno del estado y los municipios de Coahuila para fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad y consolidar proyectos que contribuyan al desarrollo y la competitividad de las diferentes regiones del estado.
"La coordinación y el trabajo en equipo son fundamentales para seguir fortaleciendo nuestro desarrollo económico, infraestructura, movilidad y conectividad para atraer inversiones. Con el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y la participación de los municipios, estamos construyendo las condiciones para que Coahuila siga creciendo y generando nuevas oportunidades para nuestras familias", señaló el alcalde.
El gobierno municipal reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, las alcaldesas y alcaldes de Coahuila y las distintas instituciones, para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la infraestructura, la conectividad y el desarrollo económico del estado.