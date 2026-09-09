Carlos Villarreal firma acuerdo para mejorar conectividad en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, acompañó a su homólogo de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, durante la conferencia anual "Port to Plains", donde se dio continuidad a la política pública que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las relaciones binacionales e interinstitucionales y mejorar la conectividad del corredor logístico, generando condiciones para atraer mayor inversión a las diferentes regiones de Coahuila.

Como parte de esta estrategia, y a propuesta del gobernador Manolo Jiménez, alcaldesas y alcaldes participaron en la firma del "Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal Ciudad Acuña-Torreón", mediante el cual se busca dar continuidad a la planeación, organización y ejecución de proyectos que fortalezcan la infraestructura carretera y logística del estado.

El gobierno municipal de Monclova trabaja de manera coordinada con el gobierno del estado y los municipios de Coahuila para fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad y consolidar proyectos que contribuyan al desarrollo y la competitividad de las diferentes regiones del estado.

"La coordinación y el trabajo en equipo son fundamentales para seguir fortaleciendo nuestro desarrollo económico, infraestructura, movilidad y conectividad para atraer inversiones. Con el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y la participación de los municipios, estamos construyendo las condiciones para que Coahuila siga creciendo y generando nuevas oportunidades para nuestras familias", señaló el alcalde.

El gobierno municipal reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, las alcaldesas y alcaldes de Coahuila y las distintas instituciones, para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la infraestructura, la conectividad y el desarrollo económico del estado.