Doosung Tech firma convenio para formar talento técnico en Monclova

Empresas coreanas que han llegado a Monclova buscan impulsar la formación de talento técnico local mediante la vinculación con instituciones educativas para preparar a jóvenes en las áreas que demanda la industria.

Como parte de esta estrategia, Doosung Tech firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, encabezado por su director, Juan Darío Hernández Guerrero.

El acuerdo contempla fortalecer la capacitación y desarrollar habilidades técnicas en los jóvenes, además de fomentar desde temprana edad el interés por las áreas de ingeniería que requiere actualmente la industria.

La empresa, que actualmente se encuentra en etapa de pruebas técnicas y producción de muestras, opera con alrededor de 75 trabajadores y tiene como meta contratar entre 170 y 200 empleados de alta especialidad técnica durante este año.

Doosung Tech también prevé iniciar su producción masiva entre octubre y noviembre, por lo que la preparación de talento local será importante para cubrir sus necesidades de personal.

La estrategia forma parte de las acciones para aprovechar la llegada de nuevas inversiones y fortalecer la mano de obra especializada en Monclova.