Arturo Gómez Almaguer defiende derechos laborales en Monclova

Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación advirtieron que los padres de familia no pueden decidir sobre la permanencia o destitución de directivos, docentes o trabajadores de la educación, y pidieron que cualquier señalamiento sea investigado antes de determinar responsabilidades.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección V del SNTE, informó que tras los señalamientos de los padres el sindicato da seguimiento a dos casos en la Región Centro, uno de la primaria Leona Vicario en Monclova y la Sara Rendón del municipio de Frontera.

En ambos casos los padres de familia solicitan la destitución o remoción de los directivos, por inconformidades en su trabajo. El dirigente sindical señaló que, si un trabajador incurrió en algún agravio o irregularidad, deberá asumir las consecuencias que determine la autoridad competente, pero advirtió que los padres no pueden remover a un trabajador por decisión propia.

"No defiendo lo indefendible", afirmó, al señalar que cada caso debe revisarse de manera particular. Almaguer explicó que los padres pueden presentar sus inconformidades ante la supervisión escolar, la jefatura de sector y Servicios Regionales, mientras que el sindicato permanecerá atento al desarrollo de los procedimientos para garantizar los derechos laborales de sus integrantes.

Respecto a los dos conflictos, señaló que ambos trabajadores pertenecen a la Sección V y actualmente se encuentran sujetos a revisión. En el caso de la Primaria Sara Rendón, indicó que la directora tenía apenas algunos días de haber llegado cuando surgió la problemática, por lo que consideró necesario permitir que se revise la situación antes de establecer responsabilidades.

El coordinador regional manifestó preocupación porque las disputas entre padres y personal educativo afecten a los estudiantes con la suspensión de clases, particularmente porque el ciclo escolar acaba de comenzar.